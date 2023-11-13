Общественник из Крыма рассказал, почему Фарион называют «лицом русофобии» Глава ОП Крыма Форманчук: националистка Фарион не отвечает цивилизованным нормам

Фото: Павел Паламарчук/РИА Новости

Ирина Фарион

Экс-депутат Верховной рады и украинская националистка Ирина Фарион никогда не отличалась логикой и здравыми мыслями, не зря ее называют «лицом русофобии», отметил в беседе с NEWS.ru председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. По его словам, в своей ненависти к России и ко всему русскому она перешла все дозволенные законом и моралью линии.

Когда Крым был в составе Украины, мы имели возможность наблюдать этого тогдашнего депутата Рады. Она не отвечает цивилизованным нормам, — сказал собеседник NEWS.ru.

Так Форманчук прокомментировал инцидент, связанный с личным письмом симферопольского студента Максима Глебова экс-депутату Рады Фарион. По данным украинских СМИ, в письме студент признался в ненависти к России и русскому языку, утверждал, что ждет прихода ВСУ. Фарион опубликовала это письмо в своем Telegram-канале, не скрывая имя студента, которого сразу установили местные правоохранительные органы.

Как отметил Форманчук, в Крыму остаются люди, которые, подобно Глебову, ждут прихода ВСУ. Они получили прозвище «ждуны».

Их немного. В основном это молодые люди. Но они не организованы в группы, опасности не представляют. В вузах проводится большая воспитательная работа, но есть те, кто сидит в интернете, черпает из него сомнительную информацию. Хотя надо признать, что большинство крымского студенчества стоит на здравых правильных позициях, — заключил глава Общественной палаты Крыма.

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион 29 октября в программе «Говорит большой Львов» призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины. Как отметил в беседе с NEWS.ru первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев, «Фарион — это истинное, без прикрас, лицо нынешнего киевского режима, не скрывающего, что ненавидит собственных граждан и готово всех их уничтожить ради своей непонятной цели, украинизации населения». Депутат выразил удивление, что современная Украина «с радостью и подобострастием» на них реагирует.