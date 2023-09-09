Обнародованы подробности дела о покушении на Симоньян Участники покушения на Симоньян заявляют, что нападали лишь на иностранцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Участники группировки «Параграф-88», обвиняемые в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян, категорически отрицают свою вину, выяснил «Коммерсант». Молодые люди утверждают, что совершали нападения лишь на иностранцев. В случае с покушением на журналистку они хотели «кинуть» заказчиков, оставив оплату себе, говорится в публикации.

Они утверждали, что хотели лишь забрать аванс, якобы обещанные 500 тысяч рублей, а убийство не совершать, хотя денег в гараже, где находилось оружие, не оказалось, — объяснил адвокат подсудимых.

По версии следствия, на молодых людей вышла Служба безопасности Украины, которая предложила им 1,5 млн рублей за слежку за Симоньян и Ксенией Собчак. При этом уточняется, что последнюю вычеркнули из дела о покушении.

Защита не исключает, что подсудимые признались в преступлении под давлением силовиков. В настоящий момент суд вменяет статьи о покушении и незаконном обороте оружия лишь двум совершеннолетним участникам группировки. Четырем подросткам предъявлено обвинение в хулиганстве.

Спецслужбы предотвратили покушение на Симоньян 15 июля. Участники группировки «Параграф-88» были задержаны в Москве и Рязанской области. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.