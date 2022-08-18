Нутрициолог рассказала, какой продукт снизит плохой холестерин Нутрициолог Гильман заявил, что капуста снижает уровень плохого холестерина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление белокочанной капусты в ежедневном меню способствует снижению плохого холестерина (ЛПНП) в организме, сообщила руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман. Она объяснила, что продукт содержит растительные соединения, которые снижают уровень плохого холестерина, блокируя всасывание в пищеварительном тракте, передает «Газета.Ru».

Капуста содержит фитостеролы — растительные соединения, которые снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП), блокируя всасывание в пищеварительном тракте. Поэтому капусту как в свежем, так и в приготовленном виде можно добавлять к жирным продуктам, в частности к мясу, — объяснила Гильман.

По ее словам, продукт богат витаминами и минералами. Так, в 100 г капусты содержится почти 50% суточной дозы витамина С и 85% — витамина К. Также она богата клетчаткой, что полезно для регуляции стула, а также витамином B9, калием, магнием и витамином А.

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