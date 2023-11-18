Новый атомный ледокол РФ назвали «Сталинград»: что за корабль, зачем нужен Новый атомный ледокол России решили назвать «Сталинград»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Атомный ледокол проекта 22220

Новый российский атомный ледокол проекта 22220, который строится на верфи в Санкт-Петербурге, назвали «Сталинград», сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram-канале. Что об этом известно?

Почему ледокол назвали «Сталинград»

В пресс-службе пояснили, что такое решение принято для сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

«В целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени „Сталинград“. Давайте ещё раз скажем президенту нашей страны спасибо за такое решение!» — говорится в публикации пресс-службы Волгоградской области.

Что известно о ледоколах проекта 22220

Решение о строительстве новых ледоколов было принято в августе 2012 года. Технический проект атомохода был разработан ОАО ЦКБ «Айсберг» еще в 2009 году. В составе ядерной энергетической установки используется новый тип интегральной реакторной установки «РИТМ-200». Ледоколы проекта 22220 должны заменить старые ледоколы, построенные в советское время.

«23 августа 2012 года Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП „Атомфлот“), входящее в состав Государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“ и ООО „Балтийский завод — Судостроение“ (входит в Западный центр судостроения — „дочку“ Объединенной судостроительной корпорации) заключили договор на строительство головного универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220», — говорится на официальном сайте «Атомфлота».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Атомный ледокол проекта 22220

Головной атомный ледокол был спущен на воду 16 июня 2016 года. 21 октября 2020 года в Мурманске на головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» ФГУП «Атомфлот» прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации.

Также известно, что в Санкт-Петербурге в 2017 и 2019 годах были спущены на воду ледоколы «Сибирь» и «Урал».

«22 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге на площадке ООО „Балтийский завод — Судостроение“ состоялся спуск на воду первого серийного атомного ледокола „Сибирь“ проекта 22220, строящегося по заказу госкорпорации „Росатом“. 25 мая 2019 на воду был спущен второй серийный универсальный атомный ледокол „Урал“ проекта 22220. В 2022 году серийные атомные ледоколы вошли в состав флота предприятия», — сообщается на сайте «Атомфлота».

Что рассказал эксперт о российских ледоколах

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что новые российские атомные ледоколы способны расколоть лед толщиной четырем метра.

«Северный флот контролирует Северный морской путь от Берингова пролива до Кольского полуострова. Два атомных ледокола в ближайшее время пополнят эскадру атомного ледокольного флота — „Чукотка“ и „Якутия“», — сообщил эксперт.

По его словам, ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер», который строится на тихоокеанских верфях, сможет расколоть четырехметровый слой льда.

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