Николай Добронравов: почему он просил не называть себя поэтом-песенником 20 сентября пройдет церемония прощания с Николаем Добронравовым

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Добронравов и Александра Пахмутова

Это был без преувеличения выдающийся творческий альянс и союз двух любящих сердец. 67 лет вместе. Их имена, кажется, никто не слышал произнесенными по отдельности.

«Музыка Александры Пахмутовой, стихи Николая Добронравова», — так и звучит в памяти голос диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой. Из-за кулис по сцене Колонного зала Дома Союзов к роялю идёт крохотная женщина. Пахмутова любила аккомпанировать сама. «„Нежность“, — звучит голос Моргуновой. — Исполняет Майя Кристалинская». Кто только потом не перепевал этот шедевр! Но это было первое, эталонное исполнение. Голос Кристалинской звучит и в любимой всеми мелодраме «Три тополя на Плющихе».

Спасли Градского

Союз Александры Пахмутовой и Николая Добронравова был уникален тем, что представлял собой некое подобие музыкального театра, куда они приглашали исполнителей и где сами распределяли роли. Правда, это было уже тогда, когда авторитет их был абсолютно непререкаем. А иначе мы бы так и не услышали «Как молоды мы были» в исполнении Александра Градского. Именно авторы песни настояли на певце, которого не слишком почитало руководство ТВ.

В 1976 году песню впервые записали для показа на телеэкране. Во время сдачи программы главный редактор, слушая Градского, произнес: «Ну, и что уникального в этом голосе? Так и я могу спеть». Но в третьем куплете певец «загвоздил» на октаву выше, и критики вынуждены были замолчать. В том году песня пять раз прозвучала в телеэфире, а в 1977-м вышла в финал конкурса «Песня года». С Градского сняли все негласные запреты.

Спеть песню на стихи Добронравова почитали за честь лучшие голоса Советского Союза: Сергей Лемешев, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Муслим Магомаев. Ансамбли «Песняры», «Самоцветы», «Пламя», группа Стаса Намина, «Верасы».

Пахмутова и Добронравов откликались на все величайшие события в стране и мире. «Куба — любовь моя!» была посвящена Кубинской революции. Первому космонавту Юрию Гагарину был посвящен целый цикл песен «Созвездие Гагарина». Долгие годы хоккейные матчи Высшей лиги открывались музыкой песни «Трус не играет в хоккей».

А кто может сегодня представить московскую Олимпиаду 1980 года без знаменитого финального полёта Мишки и лирических голосов Татьяны Анциферовой и Льва Лещенко?

До свиданья, Москва, до свиданья,

Олимпийская сказка, прощай!

Пожелай исполненья желаний,

Новой встречи друзьям пожелай.

Не просто поэт

Несмотря на удивительную способность превращать любую тему, будь то гражданская или сугубо личная, в лирическое произведение, Николай Добронравов избегал в стихах упрощенного отношения к любви. Эта тема возникала деликатно, исподволь и звучала возвышенно:

Зорь прощальных зарево.

Голос твой теряется вдали...

Что тебя заставило

Предать мелодию любви?

Николай Добронравов не любил, когда его называли поэтом-песенником. «Я поэт без всяких приставок», — говорил он. Между тем он был именно песенником, поскольку это особый вид поэзии, где стихи рождаются по своим законам. Например, они очень редко бывают самодостаточны и, как правило, живут только в союзе с мелодией. Как, например, вы объясните смысл этой фразы?

«Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли...»

Или вот. Здесь каждая строчка, похоже, живёт своей жизнью:

Улица моя лиственная,

Взгляды у людей пристальные...

Стать бы нам чуть-чуть искреннее —

Нам не жить друг без друга.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Николай Добронравов и Александра Пахмутова

Но звучат музыка и голос Александра Градского, Муслима Магомаева или Льва Лещенко — и появляется магия. И не надо ничего объяснять. Есть атмосфера и какие-то опорные строки и всё. Вот вам шедевр.

Можно уверенно говорить о том, что именно союз с Александрой Пахмутовой стал судьбоносным для Николая Добронравова. Они чувствовали и понимали друг друга с полуноты, с полуслова. Этот счастливый альянс почти мгновенно вознес Добронравова на пьедестал выдающегося поэта-песенника. И здесь он оставался до своей кончины.

Ленточка моя финишная!

Всё пройдет, и ты примешь меня,

Примешь ты меня нынешнего...

Нам не жить друг без друга!

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