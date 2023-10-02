«Недопустимо для депутата»: в ГД осудили Семигина за слова о бойцах РФ Депутат ГД Власов назвал недопустимым высказывание Семигина о бойцах в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Семигин

Высказывание депутата Госдумы Геннадия Семигина о чеченских солдатах, которые насильно гонят российских бойцов на СВО, недопустимо, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Василий Власов. Вместе с тем парламентарий отметил, что все оправдания Семигина кажутся ему неубедительными.

С огромным уважением отношусь к коллегам Семигина из «Справедливой России». Большинство из них настоящие патриоты и многое делают для СВО и фронта. С Семигиным я лично не знаком, редко пересекался, и, наверное, слава Богу. Такие высказывания мне кажутся недопустимыми для депутата, особенно который входит в руководство партии, — заявил Власов.

Парламентарий также не верит оправданиям Семигина касательно взлома сайта общественного движения «Патриоты России». По его мнению, если бы это было действительно так, то стоило объясниться в оперативном порядке, а не делать это спустя несколько дней.

Думаю, что за размещением материалов следят ответственные люди. Не может быть такого, что сайт был несколько дней не под контролем редакторов и самого депутата. Он говорит, что взломали его 30 сентября. Но пост опубликовали 29-го числа, даже анонс оставили. Официальный Telegram только сегодня с утра что-то выдавил из себя. Как-то странно это, — усомнился Власов.

29 сентября на сайте возглавляемого Семигиным общественного движения «Патриоты России» был опубликован пост в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова после распространившегося видео, где его сын Адам Кадыров избивает поджигателя Корана Никиту Журавеля в СИЗО. В сообщении говорилось, что «батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Кадырова.

Военкор Александр Коц обвинил Семигина в том, что он «попытался оправдать преступление». Комментируя удаленный позже пост с сайта «Патриотов России», журналист заявил, что высказаться подобным образом в адрес русских воинов «мог только политический суицидник».

Утром 2 октября Семигин написал в своем Telegram-канале, что в его отношении была совершена «диверсия и наглая попытка» дискредитировать лично его взгляды и идеологию патриотизма в целом. По его словам, злоумышленники разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения.