«Не вижу оснований сомневаться»: депутат ГД о приговоре Сафронову Депутат Госдумы Швыткин: не вижу оснований сомневаться в приговоре Сафронову

Фото: Мосгорсуд

Не вижу оснований подвергать сомнению приговор Ивану Сафронову, заявил депутат VII созыва комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в беседе NEWS.ru. По его словам, у защиты всегда есть возможность обратиться в суд с жалобой, но других вариантов изменить решения он больше не видит.

Как юрист я могу сказать, что суд принял соответствующее решение исходя из исследований, которые были подготовлены в рамках проведения следственных мероприятий. И я не вижу оснований подвергать сомнению данный приговор. Если же защиту что-то не устраивает, то у них есть возможность обратиться в суд с кассационной жалобой, и других вариантов тут я не вижу, — заявил Швыткин.

Сегодня днем Мосгорсуд огласил приговор советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о госизмене. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сафронов более двух лет, после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года, находится в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что он передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука.