«Не платят денег»: в ГД рассказали о жалобе жены добровольца Депутат Госдумы Соболев: добровольцы в зоне СВО не должны тратить никаких денег

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жена одного из добровольцев в зоне специальной военной операции рассказала, что военнослужащим не выплачивают вознаграждения за боевые выходы, также много денег уходит на питание и жилье, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, это абсолютно не допустимо. Соболев подчеркнул, что военнослужащие по контракту не должны платить никаких денег и снимать жилье.

Вот у меня сейчас лежит жалоба супруги одного добровольца о том, что военнослужащим не выплачивают вознаграждения за боевые выходы, очень много денег уходит на питание и жилье. Они проживают в Донецке, питаются за свой счет. Им не платят денег за выполнение боевых задач. Это не входит ни в какие рамки! Военнослужащие по контракту не должны платить никаких денег, никакое жилье не должны снимать, — заявил Соболев.

Генерал-лейтенант добавил, что все военнослужащие, в том числе добровольцы, должны централизованно подчиняться командирам и командующим, иметь свое место и роль в подразделениях после заключения контакта и нести ответственность за выполнение боевых задач.

Ранее сообщалось, что еще четыре добровольческих формирования, участвующих в СВО, оформили контракты с Министерством обороны РФ. Таким образом общее число таких подразделений превысило 20.