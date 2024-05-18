Названы военные операции, благодаря которым о Суровикине узнал весь мир Военэксперт Суконкин: Суровикин прославился отражением наступления ВСУ в 2023-м

Фото: МО РФ

Сергей Суровикин

Генерал российской армии Сергей Суровикин прославился не только в России, но и во всем мире благодаря организации линии обороны, получившей неофициальное название в его честь, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он предположил, что именно «линия Суровикина» позволила отразить контрнаступление украинской армии во второй половине 2023 года.

Предположу, что в первую очередь Суровикин запомнился в России и на Западе организацией линии обороны ВС РФ, получившей неофициальное название «линия Суровикина». Не исключу, что именно она, в том числе, выдержала натиск ВСУ во время провального украинского контрнаступления во второй половине 2023-го, когда Киев ждал от своих войск быстрого прорыва до Азовского моря и перерезания сухопутного коридора в Крым, — заявил Суконкин.

Военэксперт добавил, что Суровикин также мог получить известность благодаря грамотно разработанной и проведенной операции по передислокации российских войск из Херсона. Суконкин отметил, что тогда обошлось без потерь со стороны РФ.

Вернут его или нет в зону СВО командовать тем или иным соединением — все вопросы к верховному главнокомандующему, — заключил он.

Ранее в окружении Суровикина опровергли слухи о его поездке в Кремль. Генерал российской армии по-прежнему работает над задачами от президента РФ Владимира Путина.