Накануне Нового года россияне чаще всего покупют пиво, вино и водку. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском». Компания провела исследование продаж горячительных напитков в период с 1 по 16 декабря, изучив статистику 17 миллиардов кассовых чеков.

Отмечается, что пиво, вино и водку покупали в среднем за 87, 301 и 252 рубля соответственно. Вместе с тем, по сравнению с декабрём прошлого года продажи каждого из этих видов напитков упали не менее чем на 20%.

Следующими по популярности следуют коньяк (его приобретали в среднем за 476 рублей), шампанское и игристые вина (351 рубль) и настойка (240 рублей).

Завершают десятку лидеров сидр (107 рублей), ром (815 рублей), джин (798 рублей) и виски (1020 рублей).

Примечательно, что сильнее сократились продажи таких видов алкоголя как вермут(-83%), текила (-69%), абсент (-57%) и бренди (-53%). Тогда как стали чаще покупать кальвадос (+5%), коньяк (+4%), шампанское и игристые вина (+2%) и самогон (+1%).

Ранее депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции.