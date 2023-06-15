Названы технические характеристики российского тяжелого дрона «Сириус» Киберэксперт Трухачев назвал российский дрон «Сириус» превосходящим иностранные аналоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник «Сириус»

В скором времени российский военный арсенал пополнится тяжелым разведывательно-ударным беспилотником «Сириус», появление которого стало возможным благодаря США, рассказал в беседе с «Царьградом» специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. По его словам, американский вклад в разработку заключается в технологиях, обнаруженных в дроне-разведчике Reaper, утонувшем в Черном море. Эксперт рассказал, что «Сириус» в сравнении с американскими, израильскими и китайскими аналогами получился выше среднего.

Он может в районе 30 часов летать, у него два турбодвигателя. По высоте 7 тысяч у него максималка, это очень хороший результат, — рассказал эксперт.

Он также указал, что новый дрон обладает неплохой защитой от обнаружения вражескими радарами. БПЛА с боевой нагрузкой до 300 кг может развивать скорость до 180 км/ч, дальность его полета составляет 3 тысячи км, этот показатель превосходит китайские и американские аналоги.

Трухачев выразил уверенность, что «Сириус» сможет ощутимо повлиять на ход СВО. По словам эксперта, разработка подтверждает, что Россия не сидит сложа руки, а действительно работает над новыми технологиями.

Ранее член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов высказал мнение, что производство в России беспилотников «Сириус» может быть запущено в течение года — гораздо раньше, чем рассчитывала Украина.