Раскрыты возможные сроки старта производства беспилотников «Сириус» Эксперт по безопасности Насонов: производство БПЛА «Сириус» запустят в течение года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета «Сириус»

Производство беспилотников «Сириус» может быть запущено в течение года, гораздо раньше, чем рассчитывала Украина, считает член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов. В разговоре с «360» эксперт по безопасности отметил, что БПЛА создан на основе другой модели под названием «Орион», которая уже находится в постоянном производстве.

Он создан, по сути, на уже выработанном и находящемся в постоянном производстве беспилотнике с заводским наименованием «Орион». Его факт реального производства, исходя из этого, будет значительно быстрее, чем нашим бы врагам хотелось. Чуть-чуть больше или меньше года, — отметил эксперт.

Насонов уточнил, что работа по производству вооружений в России на данный момент движется без перерывов и с максимально возможной скоростью. В связи с этим новый беспилотник уже вышел на стадию летных испытаний. Сроки его применения в зоне боевых действий будут зависеть от того, когда его примет комиссия.

Насонов отметил, что «Сириус» является одной из востребованных наработок. Эксперт пояснил, что это, по сути, ударный вездеход с двумя двигателями. Он может высоко подниматься и находиться в полете около 20 часов. Эксперт уточнил, что «Сириус» не будет производиться массово. Это связано с тем, что он будет применяться для специальных целей и нужен не для всех батальонов.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» направят в различные подразделения российских вооруженных сил в зону СВО. Ранее они успешно прошли летные испытания на территории ЛНР и сейчас производится оснащение их боевой части.