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Телеканалы, которые вещают во втором цифровом мультиплексе могут рассчитывать на бюджетную поддержку. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило выделить деньги в качестве компенсации затрат на вещание в малонаселённых уголках страны.

Это связано с необходимостью выполнить поручение правительства о создании условия для информационного равенства. Оно даст возможность людям, живущих в удалённых местах, смотреть все 20 бесплатных каналов наравне с жителями больших...