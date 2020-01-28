https://static.news.ru/photo/fcda5a00-410a-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дольше всех в России трудятся жители Калининградской области (в среднем 39,2 часа в неделю). За этим регионом по показателю следуют Еврейская автономная (39,1), Рязанская (39) и Воронежская (39) области. С такими данными Росстата за третий квартал 2019 года касательно фактической продолжительности рабочей недели занятого населения старше 15 лет ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что также много времени работают во Владимирской области (38,8), Республике Марий Эл (38,3), Севастополе (38,3) и Саратовской области (38,3).

Наименьшая продолжительность рабочей недели зарегистрирована в Республике Алтай (33), Ненецком автономном округе (33,1) и Мурманской области (33,6).

В целом по стране россияне работают в среднем 37,1 часа в неделю.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей России ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году. В частности, много выходных будет весной: во второй неделе марта будет всего четыре рабочих дня, также как и на предшествующей Празднику Весны и Труда апрельской неделе. Летом сократится только одна неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня, а в ноябре День народного единства станет выходным в середине недели.