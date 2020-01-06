https://static.news.ru/photo/c1960a36-3276-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liz Gregg/moodboard

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в связи с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные, россиян, работающих по стандартному графику, ждут восемь сокращённых трудовых недель.

В частности, много выходных будет весной: во второй неделе марта будет всего четыре рабочих дня, также как и на предшествующей Дню Весны и Труда апрельской неделе. Летом сократится только одна неделя в в связи с празднованием Дня России 12 июня, а в ноябре День народного единства станет выходным ровно посередине недели, передаёт РИА Новости.

А рекордно короткая рабочая неделя стартует 9 января, она закончится уже 10 числа. Следующие длинные выходные начнутся в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Как писал NEWS.ru ранее, если мысли о возвращении на работу после праздников вызывают депрессию, стоит задуматься о её смене. Такого мнения придерживается член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук Юлия Челышева.