Названы самые «спящие» регионы России

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Российские мужчины тратят на сон в среднем 8 часов 33 минуты, женщины — 8 часов 39 минут. С такими данными исследования Росстата за 2019 год касательно людей старше 15 лет ознакомился NEWS.ru.

Жители отдельных регионов лидируют по продолжительности сна. Например, мужчины в Чечне (9 часов 17 минут), Ямало-Ненецком автономном округе (9 часов 6 минут), Еврейской автономной области (9 часов 2 минуты), Республике Тыва (9 часов 1 минута) и Якутии (8 часов 56 минут).

Меньше всего спят мужчины в Адыгее (8 часов 8 минут), Карачаево-Черкесии (8 часов 13 минут) и Новгородской области (8 часов 13 минут).

В свою очередь женщины дольше всего находятся в объятиях подушки и одеяла в Чечне (9 часов 13 минут), Республике Тыва (9 часов 10 минут), Ивановской области (8 часов 58 минут), Ямало-Ненецком автономном округе (8 часов 58 минут) и Тамбовской области (8 часов 56 минут).

Наименьшие цифры у представительниц прекрасного пола наблюдаются в Адыгее (8 часов), Чукотском автономном округе (8 часов 19 минут) и Псковской области (8 часов 19 минут).

В выходные россияне спят дольше, чем в рабочие дни. Так, в будни мужчины на это тратят 8 часов 10 минут, женщины — 8 часов 20 минут. В выходные же — по 9 часов 30 минут и 9 часов 26 минут соответственно.

На продолжительность сна в регионах могут влиять ряд факторов. Так, лидерство южных субъектов обусловлено более размеренным укладом жизни, тогда как как на севере — длительностью тёмного времени суток, рассказала NEWS.ru сомнолог Алёна Максимова.

Социальная активность. Если взять Москву, то здесь в принципе особо спать некогда. То есть люди вынуждены рано вставать, поздно ложиться. Чем дальше от мегаполиса — тем больше можно позволить себе поспать. Допустим, в Якутии — там больше связано, может быть, с полярной ночью, с коротким световым днём. Чем темнее, тем больше мелатонина, тем больше спать хочется, — пояснила она.

По словам Максимовой, норма продолжительности сна индивидуальна для каждого человека. Чаще всего людям требуется для отдыха шесть — девять часов. Однако некоторым из них бывает достаточно четырёх часов или мало десяти.

Ранее в Минкультуры назвали самые «читающие» регионы России. В целом россияне стали меньше интересоваться чтением книг.