Чаще всего иностранцы приезжают работать в Москву. На территории столицы в январе-сентябре 2019 года действовало 335,5 тыс. трудовых патентов. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (в совокупности 190 тыс. патентов) и Московская область (168,2 тыс.). С соответствующими данными МВД России ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем, в пятёрку наиболее популярных у мигрантов регионов входят Краснодарский край (34,9 тыс. патентов) и Свердловская область (31,8 тыс.).

При этом реже всего иностранцы приезжают трудиться в Тыву (143 патента) и Марий Эл (255), а также в Ненецкий автономный округ (422).

В общей сложности право на работу в России по патентам за девять месяцев прошлого года получили 1,4 млн граждан других стран. По количеству полученных патентов лидируют граждане Узбекистана (835,8 тыс.), Таджикистана (416,2 тыс.) и Украины (68,3 тыс.).

Патент — это документ, который даёт право иностранному гражданину работать в России. При этом человек может трудиться в пределах региона, на территории которого он получил патент. Документ не нужен гражданам государств-членов Евразийского экономического союза, в частности, представителям Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии. Поэтому в представленной статистике отсутствует информация о приезжих из этих стран.

В Москве стоимость трудового патента для мигрантов в 2020 году выросла на 7%. Теперь иностранцы должны будут платить за документ 5350 рублей в месяц против 5000 рублей в 2019 году. Согласно оценке департамента экономической политики и развития столицы, в бюджет за патенты на работу только в прошлом году поступило 18 млрд рублей.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Как рассказал NEWS.ru президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, граждане иностранных государств при выборе российского города для работы придерживаются той же логики, что и россияне, выбирая самые экономически развитые регионы.

Там, где большой рынок труда, не хватает рабочих рук. Здесь же основные центры экономические: нужно строить, нужно продавать, нужно работать курьерами, в клининговых компаниях. То есть, здесь требуются люди. Куда люди требуются, они туда и едут. Вадим Коженов президент Федерации мигрантов России президент Федерации мигрантов России

Он добавил, что в настоящее время с трудовыми целями в России могут находиться около 800 тыс. граждан Киргизии. При этом у них востребованы те же регионы, что и у представителей других стран.

В целом, если мы в среднем по стране смотрим, представительство всех наций примерно ровное. То есть, как в Москве ситуация, такая же будет, условно говоря, в Ханты-Мансийске. Общее процентное соотношение примерно одинаковое. На юге России, например, чуть больше армян. Просто географически, исторически их там много. Но там уже сложно мерить — мигранты или нет. Потому что в основном они уже все давно с паспортами, многие там родились, выросли, — заключил Коженов.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что экономика нуждается в трудовых мигрантах. По его словам, украинцам, белорусам и молдаванам проще адаптироваться, и россияне спокойнее воспринимают приезжих из этих стран. При этом сложнее приходится мигрантам из Средней Азии. Путин предложил открывать там курсы по русскому языку, российские школы и филиалы вузов. Он полагает, что в таком случае приезжающие оттуда граждане будут чувствовать себя более комфортно.

В конце прошлого года глава государства подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном, подразумевающий организованный набор граждан республики на временную работу в России. Согласно подписанному 17 апреля в Москве соглашению, компетентные органы Таджикистана займутся подбором кандидатов на трудоустройство с требуемой квалификацией и опытом работы, а в случае необходимости организуют профессиональную подготовку граждан, экзамены по русскому языку, истории РФ и основам местного законодательства.