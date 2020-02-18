https://static.news.ru/photo/1936da66-524f-11ea-a41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Наибольшая доля преподавателей вузов в возрасте до 29 лет отмечается в Чечне (9,5%), Республике Тыва (8,7%) и Ханты-Мансийском автономном округе (8,4%). Об этом свидетельствуют данные Минобрнауки за 2019 год, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, в пятёрку регионов с самыми молодыми педагогами попали Рязанская область (8,3%) и Пермский край (7,1%).

Меньше всего преподавателей высших учебных заведений до 29 лет — в Еврейской автономной (1,3%), Курганской (1,6%) и Орловской (1,8%) областях. Тогда как в Чукотском и Ненецком автономных округах таковых совсем нет.

В среднем в российских вузах доля педагогов с таким возрастом составляет 5,2%. Это 11,8 тысячи человек.

Как полагает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, доля молодых преподавателей зависит от политики региональных властей. Например, они могут стараться привлекать такие кадры в сферу образования.

При этом в целом не нужно стремиться изменить ситуацию и намеренно наращивать количество молодёжи среди педагогов вузов, отметил Комков.

Есть естественный процесс формирования кадровых структур в высших учебных заведениях. Есть отрасли в высших учебных заведениях, где могут очень быстро продвигаться молодые кадры. Например, информационные технологии, всё, что связано с техническими отраслями. И есть такие прикладные отрасли, в которых нужен опыт очень богатый для того, чтобы преподавать. Например, медицина, педагогика. В каких-то направлениях нужно опытных людей держать, которые имеют богатый жизненный и научный опыт. Например, философские факультеты, всё, что связано с историей, юриспруденцией, — пояснил он NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что пятая часть (19,5%) преподавателей в высших образовательных учреждениях России — люди старше 65 лет.