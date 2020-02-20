https://static.news.ru/photo/e07e1176-53f2-11ea-8706-fa163e074e61_660.jpg г.Магадан Фото: magadangorod.ru

Наиболее часто россияне подпадают под сокращение в Магаданской области. По этой причине в регионе стали безработными 56,3% имеющих опыт труда граждан старше 15 лет. С соответствующими данными Росстата за третий квартал 2019 года ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, показатель высок в Самарской (43,2%) и Тамбовской (42,4%) областях, в Карелии (35,7%) и Северной Осетии (31,2%).

В свою очередь, меньше всего доля безработных в связи с сокращением — в Якутии (0,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,6%), Волгоградской (4,1%) и Ленинградской (4,3%) областях.

В целом по стране из-за сокращений остались без работы 14,7% россиян.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов полагает, что в лидирующих по сокращениям регионах ситуация может объяснятся местными экономическими проблемами.

Это состояние экономики. Потому что, как правило, работодатель старается уволить людей на основе договорённости. То есть по собственному желанию или по расторжению договора на основании согласия сторон. То есть, в основном, сокращения это всё-таки вынужденная мера, связанная с ликвидацией организаций, предприятий, — пояснил Сафонов NEWS.ru.

Он отметил, что минимальные показатели в ряде субъектов не означают их экономического благополучия. Поскольку увольнения в них могли произойти прежде.

Ранее NEWS.ru писал, что в России безработных мужчин больше, чем женщин. Вместе с тем число нетрудоустроенных мужчин так же превосходит женские показатели безработицы в возрастных группах от 15 до 24 лет и от 55 до 64 лет.