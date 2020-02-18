В конце минувшего года в России безработными числились около 1,6 млн женщин и 1,8 млн мужчин. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. При расчёте учитывались граждане в возрасте от 15 до 74 лет, которые не менее месяца искали работу и были готовы оперативно к ней приступить.

Вместе с тем число нетрудоустроенных мужчин также превосходит женские показатели безработицы в возрастных группах от 15 до 24 лет и от 55 до 64 лет. Примечательно, что постоянно проживающих на территории России женщин старше 14 лет на 14% больше, чем представителей сильного пола.

Женщинам легче найти работу — у них не такие высокие ожидания по зарплате, рассказал NEWS.ru профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.

Статистику можно объяснить тем, что современные женщины всё чаще берут на себя роль «добытчиц», считает эксперт. При этом в настоящее время они более активны в социальном плане по сравнению с их спутниками.

После долгого и безуспешного поиска работы многие мужчины пребывают в апатии и не хотят продолжать получать отказы. Женщины же зачастую реагируют на неудачи более спокойно: у них сильнее развит навык управления чувствами и эмоциональным состоянием. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.

Найти силы для достижения поставленных целей мужчине может помочь его спутница, считает эксперт.

Здравый мужчина, рядом с которым находится женщина, которая его поддерживает и принимает со всеми недостатками, готов ради неё завоевать мир. Если же такой спутницы рядом нет, зачастую человеку неоткуда черпать силы, чтобы идти дальше. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Эксперт отметила, что в современном мире многие женщины действительно берут на себя роль «добытчиц» и успешно занимаются ведением бизнеса. Однако это не уменьшает желание их партнёров быть полезными в социуме. По словам Бираровой, мужчинам очень важны положительная оценка извне и социальное одобрение. Получить это как раз-таки помогает работа.

Тем не менее иногда женщина подавляет желание партнёра достигать целей и продвигаться в профессиональной сфере, считает социальный психолог.

В России мужчин меньше, чем женщин. И последним из-за этого порой приходится брать на себя роль сильного пола. Некоторым из них очень нравится доминировать, потому что в таком случае они управляют ситуацией и становятся хозяйками положения. Однако женщинам следует помнить, что это не их роль. Изначально природой заложено то, что опекать и обеспечивать семью должен мужчина, — пояснила Бирарова.

Психолог рекомендовала воздержаться от упрёков женщинам с более высоким доходом, чем у партнёра. Чтобы дать мужчине силы для новых свершений, следует показать видение его лидером и главой семьи.

Стоит отметить, что наиболее тяжёлая ситуация на рынке труда в IV квартале 2019 года была зафиксирована в Ингушетии, где доля нетрудоустроенного населения составила 26,3%. Высокий уровень безработицы отмечен также в Чечне (13,6%) и Северной Осетии (13,4%).