В конце минувшего года в России безработными числились около 1,6 млн женщин и 1,8 млн мужчин. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. При расчёте учитывались граждане в возрасте от 15 до 74 лет, которые не менее месяца искали работу и были готовы оперативно к ней приступить.
Вместе с тем число нетрудоустроенных мужчин также превосходит женские показатели безработицы в возрастных группах от 15 до 24 лет и от 55 до 64 лет. Примечательно, что постоянно проживающих на территории России женщин старше 14 лет на 14% больше, чем представителей сильного пола.
Женщинам легче найти работу — у них не такие высокие ожидания по зарплате, рассказал NEWS.ru профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.
Статистику можно объяснить тем, что современные женщины всё чаще берут на себя роль «добытчиц», считает эксперт. При этом в настоящее время они более активны в социальном плане по сравнению с их спутниками.
После долгого и безуспешного поиска работы многие мужчины пребывают в апатии и не хотят продолжать получать отказы. Женщины же зачастую реагируют на неудачи более спокойно: у них сильнее развит навык управления чувствами и эмоциональным состоянием. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.
Найти силы для достижения поставленных целей мужчине может помочь его спутница, считает эксперт.
Здравый мужчина, рядом с которым находится женщина, которая его поддерживает и принимает со всеми недостатками, готов ради неё завоевать мир. Если же такой спутницы рядом нет, зачастую человеку неоткуда черпать силы, чтобы идти дальше.
Эксперт отметила, что в современном мире многие женщины действительно берут на себя роль «добытчиц» и успешно занимаются ведением бизнеса. Однако это не уменьшает желание их партнёров быть полезными в социуме. По словам Бираровой, мужчинам очень важны положительная оценка извне и социальное одобрение. Получить это как раз-таки помогает работа.
Тем не менее иногда женщина подавляет желание партнёра достигать целей и продвигаться в профессиональной сфере, считает социальный психолог.
В России мужчин меньше, чем женщин. И последним из-за этого порой приходится брать на себя роль сильного пола. Некоторым из них очень нравится доминировать, потому что в таком случае они управляют ситуацией и становятся хозяйками положения. Однако женщинам следует помнить, что это не их роль. Изначально природой заложено то, что опекать и обеспечивать семью должен мужчина, — пояснила Бирарова.
Психолог рекомендовала воздержаться от упрёков женщинам с более высоким доходом, чем у партнёра. Чтобы дать мужчине силы для новых свершений, следует показать видение его лидером и главой семьи.
Стоит отметить, что наиболее тяжёлая ситуация на рынке труда в IV квартале 2019 года была зафиксирована в Ингушетии, где доля нетрудоустроенного населения составила 26,3%. Высокий уровень безработицы отмечен также в Чечне (13,6%) и Северной Осетии (13,4%).
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