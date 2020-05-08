Названы регионы России, где живёт больше всего бедных людей

https://static.news.ru/photo/e34f4222-9073-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Наибольшая доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума отмечается в Республике Тыва (34,7%), Ингушетии (30,5%) и Кабардино-Балкарии (24,2%). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, в пятёрку субъектов-лидеров по показателю попали Республика Алтай (24,2%) и Еврейская автономная область (23,9%).

Меньше всего граждан с такими доходами зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (5,6%), Санкт-Петербурге (6,6%), Москве (6,6%), Татарстане (6,9%) и Московской области (7,3%).

В целом в стране доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума составляет 12,3% (18,1 млн человек). Она уменьшилась в сравнении с 2018 годом (12,6%, 18,4 млн), но выросла с 2014 года (11,3%, 16,3 млн).

По мнению председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, первые по цифрам регионы относятся к экономически отстающим. Тогда как иначе дело обстоит в крупных городах и промышленных центрах.

Это низкий уровень социально-экономического развития относительно других регионов. По большинству из этих территорий можно сказать, что они фактически депрессивные. Но есть центры концентрации капитала в стране. Есть, условно, нефтегазовые регионы, есть гипермегаполисы — такие как столичный регион, то есть Москва и Московская область, и Санкт Петербург. Все основные деньги страны концентрируются там. Поэтому в том или ином виде и доходы у людей на порядок выше, — пояснил Крупнов NEWS.ru.

Он добавил, что рост количества малоимущих людей в стране за пять лет связан со стагнацией в экономике, начавшейся уже в 2012 году задолго до санкций и падения цен на нефть.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов заявил, что импортные товары, услуги парикмахеров и салонов красоты могут подорожать в первую очередь после окончания периода самоизоляции в России.