Мужчины больше всего времени посвящают работе в Томской области — в среднем 41,6 часа в неделю. Об этом свидетельствуют данные Росстата касательно средней фактической продолжительности рабочей недели занятого населения в возрасте старше 15 лет за третий квартал 2019 года, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Стоит отметить, что лидерами по показателю также значатся Ханты-Мансийский автономный округ (в среднем 40,6 часа), Амурская (40,3) и Владимирская (40,3) области. На пятом месте расположилась Калининградская область (40,2).

Вместе с тем, мужчины меньше всего работают в Чечне (34,6), Ингушетии (35,8) и Республике Алтай (36,3).

В среднем по России представители сильного пола в третьем квартале 2019 года трудились фактически 38,8 часа. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (38,7).

Ранее NEWS.ru писал, что женщины в России стали работать больше. Средняя фактическая продолжительность рабочей недели у жительниц страны в третьем квартале этого года составила 35,4 часа, тогда как в аналогичном периоде прошлого — 35,3. При этом больше всего времени на работе проводят россиянки в Калининградской области (38,2 часа).