В крупных мегаполисах, как правило, молодые россияне нацелены на карьерный рост, а не на то, чтобы обзавестись потомством. В меньшей степени это касается жителей отдалённых регионов, где преобладают традиционные взгляды на воспитание. Там количество 15–19-летних мам существенно больше, чем в крупных городах. Однако число молодых родительниц в последние годы устойчиво сокращается, при этом всё чаще на рождение ребёнка решаются 40-летние женщины. Какие трудности могут ожидать на пути к родам тех, кто забеременел слишком рано или, наоборот, поздно, выяснял NEWS.ru.

Наибольшее количество родившихся детей на тысячу женщин в возрасте 15–19 лет отмечается в Чукотском автономном округе (36), Республике Тыва (34,90) и Дагестане (30,90). За ними по показателю следуют Чечня (30,40) и Забайкальский край (30,30). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

В свою очередь, наименьшие цифры зарегистрированы в Ингушетии (4,50), Москве (6,20) и Санкт-Петербурге (7). Кроме того, в пятёрку антилидеров попали Мордовия (8,40) и Севастополь (8,60).

Примечательно, что число рожающих в возрасте 15–19 лет снизилось за последние пять лет почти вдвое: в 2014 году показатель составлял 26 случаев на тысячу женщин, тогда как в 2019-м — 14,6.

Стоит отметить, что отдельные регионы страны лидируют по числу детей, рождённых женщинами в возрасте 45–49 лет. В частности, это Северная Осетия (1,40), Санкт-Петербург (1,20) и Москва (1,10). В целом по стране коэффициент таких случаев составляет 0,5 на тысячу представительниц прекрасного пола соответствующего возраста. За пять лет он вырос на 0,1.

В отдельных регионах девушки часто рожают в совсем юном возрасте потому, что к этому располагают ещё сохранившиеся местные традиции и культура, предположил в разговоре с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Это соответствует традициям субъектов. Плюс эти регионы с точки зрения городских форм жизни в хорошем смысле отстают. Ранние браки тоже характерны для таких регионов. Москва, Санкт-Петербург — находятся на другом полюсе. Здесь развито «мегаполисное» сознание, где вопросы решаются абортами, если возникают какие-то сложные ситуации. Брачный же возраст сдвигается к 30 годам. Считается, что люди должны состояться, приобрести жильё, сделать карьеру. А роды в юном возрасте рассматриваются как беда, несчастный случай или исключение. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

По словам Крупнова, россиянки в возрасте 15–19 лет стали реже заводить детей из-за массового распространения культа карьеры и успеха. В том числе и в тех регионах, где общеприняты традиционные взгляды на роль женщины в обществе.

Это же объясняет, почему в Москве и Санкт-Петербурге доля рожающих после 40 лет наиболее высока в сравнении с другими регионами. В двух столицах женщины начинают задумываться о рождении детей позже. Например, после успехов или неудач в карьере, часто дотягивая до значительно более рискованного с медицинской точки зрения возраста.

Пандемия коронавируса лишь усилила уже имеющиеся негативные демографические тенденции, подчеркнул Крупнов. Поэтому стоит ждать, что количество рождений детей женщинами в раннем возрасте сократится ещё сильнее, а в позднем — вырастет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Психологические проблемы

Если девушка в 16 лет конституционально созрела и её телосложение позволяет выносить и родить, риск для будущей мамы и ребёнка минимальный. В то же время такие беременности в основном оказываются незапланированными, отметил в разговоре с NEWS.ru международный эксперт в области репродуктивного здоровья на территории России, акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

Всё зависит от того, насколько физически готова девушка. С одной стороны, у нас сегодня в обществе обсуждается акселерация, с другой стороны, всё-таки, они медленно созревают ментально. Почему здесь не столь осознанна эта беременность? Потому что половая жизнь без оценки окружающих обстоятельств — постоянства партнёра, использования контрацептивных средств — приводит к таким случаям, когда эти беременности возникают спонтанно и девочка просто не знает, что с ними делать. Чаще всего здесь психологического характера проблемы. В целом, если девочка встаёт на учёт в женскую консультацию, то в принципе, если у неё нет каких-то сопутствующих заболеваний, её ведут просто как полноценную взрослую девушку. Борис Лордкипанидзе акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Он добавил, что на возрастную группу 15–19-летних девушек приходится 10% от общего количества абортов.

В свою очередь, у женщин 45–49 лет беременности происходят осознанно и намеренно. Однако в этом возрасте может быть больше всевозможных осложнений в течение беременности, а во время родов нередко вынужденно делают кесарево сечение, заключил эксперт.