Названы первые признаки распространившегося в России свиного гриппа Врач Мескина заявила об изменении свиного гриппа до состояния новой болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За два года пандемии коронавирусной инфекции вирус гриппа мог измениться настолько, что иммунная система людей воспринимает его как новое заболевание, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, особенностью этого сезона гриппа является его ранний приход, так как обычно вирус распространяется в конце декабря, а первыми признаками заболевания считаются высокая температура, мышечные боли и грубый кашель.

Очень быстро нарушается общее состояние: утром человек чувствует недомогание, а буквально через два-три часа у него поднимается температура до 39, при этом наблюдается ломота в суставах, боль в глазах, слабость. Все эти симптомы гораздо быстрее развиваются в отличие от коронавируса. Мышечные боли, озноб, высокая лихорадка, на второй-третий день могут появляться скудные катаральные явления, но главным образом — грубый кашель, потому что поражается трахея, — объяснила Мескина.

Эксперт отметила, что при подобных симптомах важно быстро обратиться к врачу и ни в коем случае не ходить на работу и находиться дома. Если подтвердится грипп, назначаются противовирусные препараты. Также Мескина посоветовала взрослым и детям сделать прививку от гриппа.

Если еще есть в регионах вакцина, еще не поздно ею воспользоваться. Все вирусы со временем меняются, свиной грипп в России на протяжении 13 лет. По симптомам человека выделить, каким конкретно гриппом он болеет, невозможно, потому что все эти варианты очень похожи по своему течению, — добавила инфекционист.

В России за последнюю неделю на 18,5% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, наибольшее распространение получил свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах РФ. По данным Роспотребнадзора, от гриппа уже привиты более 66,5 млн человек, что составляет 45,5% численности населения страны. Регионам, где вакцинация отстает от сроков, предписано завершить работу до 5 декабря.