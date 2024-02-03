Названы крупные украинские города, которые РФ может взять в ближайшее время Эксперт Матвийчук предположил, что ВС РФ скоро возьмут под контроль Харьков

Фото: МО РФ

В ближайшие месяцы Россия проведет крупные военные операции в зоне СВО на Украине, а именно в Харьковской и Запорожской областях, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, будут разгромлены группировки Вооруженных сил Украины в данных регионах. Эксперт высказал мнение, что будут взяты под контроль Харьков, Запорожье и Николаев.

Полагаю, что в ближайшие месяцы нам стоит ждать хороших новостей из зоны СВО. Не исключаю, что они будут связаны с крупными военными операциями в Харьковской и Запорожской областях. Скорее всего, операции пройдут одновременно — по разгрому группировок ВСУ в данных регионах, с последующим взятием под контроль Харькова и Запорожья, чтобы Киев не успел опомниться. То же самое касается Николаева. Все нужно делать одновременно, — сказал Матвийчук.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди ранее заявила, что Харьковская, Николаевская и Одесская области должны перейти под контроль России. По ее мнению, это очевидно практически всем, однако Запад мешает переговорам, результатом которых станут территориальные уступки со стороны Киева. Ковитиди считает, что чем дольше на Украине будет происходить «политический и экономический бардак», тем больше вырастет площадь территорий, «желающих жить в РФ».