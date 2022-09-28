Названо основное условие перехода СВО в контртеррористическую операцию Эксперт Литовкин: для переформатирования СВО в КТО необходимо признать Украину террористом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт Виктор Литовкин сообщил NEWS.ru, что для объявления контртеррористической операции (КТО) в первую очередь необходимо признать Украину террористическим государством. По его словам, борьба с террористами подразумевает применение всех видов вооружений, сил и средств российской армии.

Переквалификация СВО в КТО означает практически объявление войны Киеву, со всеми вытекающими из этого последствиями, — отметил Литовкин.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в случае вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ руководство этих территориальных образований вместе с российским руководством будет принимать решение о введении там военного положения. Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что на «территориях новых субъектов» после референдумов может быть введен режим контртеррористической операции. О возможности такого развития событий заявил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможности такого решения. По его словам, решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принять только сам президент России, который является верховным главнокомандующим вооруженными силами.