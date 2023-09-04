Названо новое российское оружие, способное изменить ход СВО Военэксперт Матвийчук: российский комплекс «Сармат» способен изменить ход СВО

Фото: МО РФ

Ракетный комплекс «Сармат»

Ракетный комплекс «Сармат» — это мощное оружие, которое доминирует над ПВО других стран за счет непредсказуемой траектории полета и маневренности боеголовок, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, сейчас в применении «Сармата» в ходе СВО нет смысла, однако, как стратегическое оружие, оно обладает разрушительной мощью.

Ракетный комплекс «Сармат» — комплекс судного дня. Это действительно очень мощный комплекс, который выходит практически на космическую орбиту и идет на цель. К тому же, «Сармат» идет не по баллистической траектории и заранее сказать, куда упадет боеголовка нельзя. Дальность стрельбы – более 10000 тыс. км. И для развитых стран, таких как США, он представляет серьезную угрозу, так как противоракетной обороне он неподвластен, — рассказал Матвийчук.

Военный обозреватель отметил, что ракетный комплекс «Сармат» может доставить от нескольких десятков килотонн до мегатонны. Его преимущество заключается в том, что даже если комплекс засекут, уничтожить его невозможно.

Дело в том, что он двигается по изменяющейся траектории, поэтому сама ракета, которую направляют против него, самоликвидируется. Электронные мозги ракеты противника просто не сообразят, что делать. Сейчас в применении «Сармата» в ходе СВО нет смысла, успехи заметны и так, нам хватает «Кинжалов», «Искандеров» и «Калибров». Но, как стратегическое оружие, «Сармат» бесспорно обладает разрушительной мощью, — добавил Матвийчук.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» (по классификации НАТО — Satan 2). Это ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.