Названо единственное туристическое направление, которое скоро подешевеет Эксперт по туризму Мкртчян: отдых в Египте в ближайшее время подешевеет

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Единственным туристическим направлением, которое подешевеет в следующем году, будет Египет, такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. По его словам, цены падают из-за того, что европейцы отложили свои турпоездки на фоне палестино-израильского конфликта.

С ноября Египет даже подешевел. Дело в том, что главный туристический контингент для россиян — жители Западной Европы. На фоне палестино-израильского конфликта многие европейцы испугались и отложили свои турпоездки, — сообщил эксперт.

Такая ситуация сохранится до тех пор, пока продолжается военный конфликт на Ближнем Востоке, считает Мкртчян.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на празднование Нового года в отелях Московской области увеличились на 30–120%. Несмотря на высокую стоимость, на этом рынке сохраняется огромный ажиотаж.