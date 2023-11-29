Цены на празднование Нового года в подмосковных отелях подскочили на 120% SHOT: стоимость номеров в отелях Подмосковья на Новый год увеличилась на 30–120%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на празднование Нового года в отелях Московской области увеличились на 30–120%, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, несмотря на высокий прайс, сохраняется огромный ажиотаж.

Как передает канал, в среднем за три-четыре дня в подмосковных гостиницах придется заплатить около 200 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется путевка в отель Турции на пять ночей с сервисом all inclusive на те же даты. При этом спрос на гостиничный отдых остается высоким. Так, стандартные номера в популярных отелях Подмосковья стоимостью от 166 тысяч рублей давно раскуплены. Жителям и гостям области также предлагают бунгало на четыре дня за 445 тысяч рублей, в стоимость которого входит новогоднее выступление народного артиста России Дмитрия Маликова.

По мнению экспертов туриндустрии, такой скачок цен связан с ограниченным количеством прямых рейсов из России и увеличением курса валют. Как подчеркнули специалисты, спрос на внутренний туризм многократно вырос из-за подорожавшей заграницы.

Ранее маркетолог Ольга Кожуро предупредила, что в России могут вырасти цены на живые елки из-за их транспортировки от места выращивания до розничных точек. Эксперт объяснила, что во время доставки новогодних деревьев нужно соблюдать особые условия, чтобы сохранить их качество и свежесть.