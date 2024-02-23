Названа самая важная и срочная задача России в СВО Депутат Соболев: ближайшая задача РФ заключается в освобождении новых территорий

Фото: МО РФ

Ближайшей задачей Вооруженных сил России в рамках СВО является освобождение новых территорий страны, заявил NEWS.ru член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что это необходимо для прекращения обстрелов Белгородской области и других регионов РФ. По оценке депутата, сейчас новые территории России «оккупированы от одной трети до одной четверти».

Ближайшая задача России заключается в освобождении ее новых территорий. Они оккупированы от одной трети до одной четверти. Может быть, исключение составляет только Луганская народная республика. Новороссию нужно освободить, и как говорил президент, необходимо исключить обстрелы Белгородской области и других регионов, — отметил Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что Россия должна «отодвинуть границы». По мнению парламентария, «речь идет не только о Новороссии, но и о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях».

Там живут наши люди, которые не настолько одурманены фашистами, как, допустим, в западных частях Украины, — сказал депутат.

Ранее Виктор Соболев заявил, что сроки завершения спецоперации зависят от скорости восстановления российской армии и объемов помощи Украине со стороны Запада, речь идет в том числе о поставках оружия. Депутат назвал взятие Авдеевки под контроль российскими войсками важным политическим шагом прежде всего потому, что с этого момента Донецк не будут обстреливать из этого города, так как последние разрушительные обстрелы по мирным жителям наносились именно с территории Авдеевки.