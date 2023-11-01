Назван главный минус нового самолета Ил-96-400М Летчик Литвинов назвал наличие четырех двигателей главным минусом Ил-96-400М

Фото: Пресс-служба ОАК

Самолет Ил-96-400М

Единственным и главным минусом модернизированного самолета Ил-96-400М является наличие четырех двигателей, что приводит к перерасходу топлива, рассказал NEWS.ru пилот гражданской авиации летчик первого класса Андрей Литвинов. По его словам, другие дальнемагистральные самолеты, в частности Airbus и Boeing, имеют два двигателя. Литвинов считает, что для авиакомпаний, которые будут эксплуатировать Ил-96-400М, это экономически невыгодные самолеты.

При модернизации самолет увеличился в размерах на 9,5 метра, двигатели стали более мощными. Дальнемагистральные самолеты Airbus и Boeing с двумя двигателями, а этот с четырьмя, поэтому перерасход топлива. Авиакомпании, которые будут эксплуатировать эти самолеты, просто вылетят в трубу. Это экономически нецелесообразный самолет. Без государственных дотаций авиакомпании не смогут его эксплуатировать. Как самолет Ил-96 хороший, но в плане экономии — никакой, — заявил Литвинов.

Ранее в правительстве России сообщили, что опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет в рамках испытаний. По данным пресс-службы кабмина, испытания лайнера прошли в штатном режиме. Министр промышленности РФ Денис Мантуров подчеркнул, что успешный полет Ил-96-400М продемонстрировал высочайший уровень компетенции российских конструкторов.