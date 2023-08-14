«Наши оставили Урожайное»: военный аналитик о ситуации на юге ДНР Военэксперт Онуфриенко: отход из Урожайного отвечает стратегии Генштаба РФ

Фото: МО РФ

Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские войска неизбежно будут уступать противнику часть территории на «линии Суровикина». Решение оставить населенный пункт, по его словам, в любом случае отвечает стратегии Генерального штаба России. Так он отреагировал на сообщение члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что в ходе ожесточенных боестолкновений украинским военным удалось взять под контроль северную часть Урожайного. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Наши оставили Урожайное и закрепились к югу от него. Это похоже правда. Но в этом нет ничего страшного, это полностью отвечает стратегии «гибкая оборона», которую избрал наш Генштаб. Мы неизбежно должны будем уступать часть территории первой линии, потому что враг имеет возможность самостоятельно выбирать места нанесения удара и концентрировать там свои основные силы, — объяснил Онуфриенко.

Эксперт добавил, что ВСУ потребовалось 70 дней для прорыва первого элемента «линии Суровикина» на данном участке фронта. За это время, по его словам, российские военные инженеры успели создать не только вторую и третью линии обороны, но также четвертую и пятую, что значительно затруднит противнику планы выйти к Азовскому морю.

Врагу нужна не военная, а медийная победа. Для этого они идут на любые жертвы, бросают в бой неоправданно большие силы, и следовательно, терпят высокие потери, — заключил Онуфриенко.

12 августа в Минобороны России сообщили, что в районе Урожайного было отбито две атаки противника. В тот же день Рогов заявил, что подразделения ВС РФ провели успешную контратаку в Урожайном. Прежде украинским войскам удалось закрепиться на севере поселка, но позже он перешел под контроль ВС РФ.

13 августа Рогов сообщил, что ВСУ снова закрепились на севере Урожайного. По его словам, для достижения цели противник стал совершать большое число «мясных штурмов». Кроме того, в боевых действиях под населенным пунктом были уничтожены несколько подразделений элитных морпехов ВСУ, отметил он.

Позднее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на служащих батальона «Восток» сообщил, что российские военные пытаются оттеснить бойцов ВСУ от участка фронта в районе Урожайного. По их словам, ВС РФ пытаются уничтожить всю живую силу противника вблизи населенного пункта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Вечером 13 августа начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались навести в районе населенного пункта Урожайное. Он также отметил, что артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских войск у Макаровки.