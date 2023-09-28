Нарышкин объяснил, почему мечты о стратегическом поражении России абсурдны Нарышкин: ракетно-ядерный щит защищает Россию от стратегического поражения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Наличие у России ракетно-ядерного щита делает абсурдными мечты западных политиков о стратегическом поражении страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на открытии выставки «Эффект Курчатова — Александрова». По его словам, РФ неоспоримо лидирует в сфере ядерной энергетики, что является следствием определенного исторического пути и блестящих открытий, у истоков которых стояли выдающиеся советские ученые, передает ТАСС.

До сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну. И сам факт существования ракетно-ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России, — заявил Нарышкин.

Выставка «Эффект Курчатова — Александрова» проходит в Государственном центральном музее современной истории России. Она приурочена к 120-летию академиков, трижды Героев Социалистического труда Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

Ранее Нарышкин заявил, что самым опасным геополитическим противником России остается Великобритания. По его словам, нити многих войн и конфликтов в Европе с участием РФ и против ее интересов зачастую вели именно в Лондон.