Нарколог назвал самые «пьющие» профессии Нарколог Шуров: силовики в России пьют больше политиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики в России употребляют алкоголь больше политиков и чиновников, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, к этому сотрудников органов подталкивают огромные нагрузки и постоянный риск для жизни. Как отметил специалист, чиновники на высоких постах тоже стрессуют, поэтому часто выпивают прямо в кабинетах.

Управленцы высокого ранга несут большую ответственность, соответственно, тоже выгорают, а для расслабления хватаются за допинги, из которых, как правило, алкоголь вытесняет все остальные. Заканчивается это часто пьянкой в кабинетах, — рассказал Шуров.

Однако, по его словам, Россию нельзя назвать самой пьющей страной.

Мы по Европе далеко не первое место занимаем. Нас обходят скандинавы, прибалты, молдаване. А мы идем вровень с Украиной, то есть даже в первую десятку не попадаем, — отметил психиатр-нарколог.

10 октября 1503 года можно считать днем рождения русской водки. Тогда монахи кремлевского монастыря изготовили хлебный спирт-ректификат и разбавили его водой. Так появился крепкий напиток, первоначально названный на польский манер «водовка». Поначалу он использовался как наружный антисептик, но довольно быстро его стали употреблять внутрь. Уже в 1533 году на популярный напиток была введена государственная монополия.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения РФ не поддержало идею о продаже спиртных напитков в интернете. Как сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, это может привести к росту потребления алкоголя среди населения.