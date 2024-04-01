«Нам удалось «разговорить» украинский дрон»: как «Баба-яга» попала на СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские специалисты обследовали трофейный украинский БПЛА «Баба-яга». О чем «рассказал» украинский дрон, как «Баба-яга» попала в зону СВО, что известно об этом беспилотнике?

Где собирают «Бабу-ягу»

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений обследовали трофейный украинский дрон «Баба-яга», что помогло им определить координаты места его сборки и цепочку поставок комплектующих к этому аппарату. Об этом заявил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Он уточнил, что логистику поставок, сборки и координаты тестовых полетов «Бабы-яги» удалось узнать при помощи навигационного компьютера и полетного контроллера.

«Нам удалось „разговорить“ дрон, и мы узнали, что попала на фронт „Баба-яга“ не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал Кузякин.

Он добавил, что полученная по результатам таких работ информация передается «в органы и профильные организации». Специалист отметил, что элементная база может рассказать больше, чем любой агент или шпион.

Фото: МО РФ Дрон «Баба-Яга»

Что известно об украинском дроне «Баба-яга»

«Бабой-ягой» называют тип беспилотников сельскохозяйственного назначения, имеющих большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход. Это тяжелые промышленные БПЛА — гексокоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с очень шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом.

Дрон «Баба-Яга» в основном оснащен несколькими радиоканалами, защищенными от навигационных помех по разным частотам. Эти беспилотники могут летать по маршруту в соответствии с заданной программой без связи с оператором, то есть автономно. Подобные БПЛА обычно используют для опрыскивания полей — у них большая грузоподъемность, поэтому они способны нести заряды весом до 40–50 кг.

Один из вариантов «Бабы-яги» — Reactive Drone Agric RDE616. Это один из видов промышленного БПЛА, которые могут переделывать для выполнения боевых задач.

Фото: МО РФ Дрон «Баба-Яга»

Как ВС РФ уничтожают «Бабу-ягу»

Недавно российские войска уничтожили в Харькове сотрудников ГУР Министерства обороны Украины, которые принимали участие в атаках на Белгородскую область. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что ВС РФ ударили по заводу, где находился противник.

По словам Лебедева, удар был нанесен по объекту в Харькове днем 20 марта, в частности по производству беспилотников. Погибли сотрудники с Западной Украины, которые занимались сборкой беспилотников, а также иностранные специалисты, снаряжавшие эти дроны. Уточняется, что в цеху, по которому был нанесен удар, производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и снаряды к ним, подчеркнул Лебедев.

Фото: МО РФ

29 марта Минобороны России показало, как российский расчет ударного БПЛА сбросом уничтожил «Бабу-ягу». По данным ведомства, это произошло на Донецком направлении.

«На кадрах объективного контроля видно, как командир взвода беспилотных летательных аппаратов с позывным „Браток“ первым же сбросом уничтожает обнаруженный в воздухе украинский дрон „Баба-Яга“», — отмечается в соответствующем сообщении.

В феврале текущего года начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские средства противовоздушной обороны на Купянском направлении ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Уточнялось, что это были модели «Фурия», «Валькирия» и «Баба-яга».

Читайте также:

Бойцы из Крыма взорвали пост ВСУ: новости СВО на утро 21 марта

Женщину убило осколками, подрыв на мине в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 1 апреля

До Часова Яра 650 метров: где идет продвижение ВС РФ, как отбиваются ВСУ