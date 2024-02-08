Надеждин обжалует недопуск на президентские выборы в России Надеждин: обжалую отказ ЦИК зарегистрировать на выборы в Верховном Суде РФ

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин заявил в своем Telegram-канале, что будет обжаловать отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом на президентских выборах в России. По его словам, он собрал более 200 тысяч подписей по всей стране, а процесс проходил открыто и честно.

Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую отказ ЦИК в Верховном Суде РФ, — написал он.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия не зарегистрировала выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина кандидатом в президенты страны. Причиной для отказа стала высокая доля брака в собранных им подписях избирателей в поддержку его кандидатуры.

Как подчеркнул член комиссии Андрей Шутов, количества достоверных подписей недостаточно для регистрации Надеждина кандидатом в президенты России. По его словам, достоверными признаны 95 587 подписей из почти 105 тысяч в поддержку его кандидатуры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Борис Надеждин не выполнил условия для регистрации кандидатом в президенты России. Как он подчеркнул, политик допустил большое количество огрехов.