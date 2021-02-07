На Варшавском шоссе ограничили движение машин из-за пожара

https://static.news.ru/photo/6e1e99bc-6953-11eb-95a9-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

На Варшавском шоссе ограничили движение автотранспорта из-за произошедшего возгорания. В результате движение затруднено примерно на протяжении двух километров.

Произошло возгорание по адресу: Варшавское шоссе, дом 37, корпус 2. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трёх рядов, — сообщает дептранс в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что сильный пожар разгорелся в одном из промышленных строений на Варшавском шоссе на юге Москвы. Отмечается, что горит металлический ангар по адресу: Варшавское шоссе, 37а, корпус 1.

Горящее сооружение частично обрушилось. Пожару присвоен первый (минимальный) уровень сложности. Кому принадлежит строение и что в нём находится, не указано. Данных о пострадавших также пока нет.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в 17:08 мск пожар был локализован.