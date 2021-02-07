В Москве на Варшавском шоссе вспыхнул крупный пожар

https://static.news.ru/photo/811a6740-6948-11eb-8d8c-96000091f725_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

Сильный пожар разгорелся в одном из промышленных строений на Варшавском шоссе на юге Москвы. Отмечается, что горит металлический ангар по адрес: Варшавское шоссе, 37а, корпус 1.

По предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 350–400 квадратных метров, — приводит РИА Новости сообщение московского главка МЧС РФ.

Отмечается, что горящее сооружение частично обрушилось. Пожару присвоен первый (минимальный) уровень сложности. Из-за пожара затруднено движение по Варшавскому шоссе.

Кому принадлежит строение и что в нём находится, не указано. Данных о пострадавших также пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобиль ремонтной службы загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы. Огонь угрожает кабелям высокого напряжения, проложенным по стенам тоннеля. Из-за пожара в районе возникла серьёзная пробка.