В московском тоннеле загорелся автомобиль

https://static.news.ru/photo/c28c6ba0-693f-11eb-a7b5-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Автомобиль ремонтной службы загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы. Огонь угрожает кабелям высокого напряжения, проложенным по стенам тоннеля. Из-за пожара в районе возникла серьёзная пробка.

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Б. Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля, — говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.

На месте работают пожарные. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. В результате инцидента сгорела «Газель».

Как писал NEWS.ru, на одном из участков трассы М5 «Урал» столкнулись примерно 20 машин. Из-за этого на дороге возник затор длиной в три километра. Столкновение произошло в районе Сысерти. Образовался затор с 182-го до 185-го километра автодороги. На месте работают несколько отрядов ДПС. Они обеспечивают реверсивное движение на этом участке трассы. По предварительным версиям, авария могла произойти из-за превышения скорости или резкого торможения одного из водителей. Либо транспортное средство занесло из-за гололедицы и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга.