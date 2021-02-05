На уральской трассе столкнулись примерно 20 автомобилей

На одном из участков трассы М5 «Урал» столкнулись примерно 20 машин. Из-за этого на дороге возник затор длиной в три километра. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что столкновение произошло в районе Сысерти. ДТП случилось при итоговом участии порядка 20 машин. Образовался затор со 182-го до 185-й километр автодороги. Как сказал Горелых, информация о пострадавших или погибших на данный момент отсутствует. На месте работают несколько отрядов ДПС. Они обеспечивают реверсивное движение на участке трассы.
Авария могла произойти из-за превышения скорости или резкого торможения кого-то из водителей. Либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга, — цитирует ТАСС главу пресс-службы регионального ГУ МВД.
Водителям рекомендуется объезжать место ДТП через село Патруши и город Арамиль.
Как ранее передавал NEWS.ru, автобус с туристами, направлявшийся в сторону Перми из горнолыжного комплекса в Чусовом, вылетел с трассы. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.