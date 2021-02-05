На уральской трассе столкнулись примерно 20 автомобилей

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После поездки на «Яндекс.Такси» в Москве девушка лишилась более 2 млн рублей с банковской карты, счёт которой был привязан к мобильному телефону, оставленному в машине. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция разыскивает похитителя.

Девушка вызвала такси через мобильное приложение от одного из баров на Новослободской улице до дома. Она села в автомобиль, в это время телефон был при ней. Во время поездки ей...