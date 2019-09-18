https://static.news.ru/photo/c218333e-da2f-11e9-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Федеральному дорожному агентству предложили разработать проект по возведению на новых трассах «лосепроводов» — специальных мостов или тоннелей для диких животных, с помощью которых они могут мигрировать по привычным маршрутам. Соответствующее обращение (документ есть в распоряжении News.ru) на имя главы ведомства Андрея Костюка направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Начать он предлагает с трассы Москва — Петербург.

Новая автомагистраль между Санкт-Петербургом и Москвой не имеет аналогов в недавней истории страны — сотни километров ровного асфальта, качественное освещение и самая современная инфраструктура. Между тем каждое новое строительство так или иначе наносит определённое воздействие на природу и окружающую обстановку. Там, где ещё несколько лет назад был вековой лес и жили звери, сегодня мчатся машины — нарушается сложившаяся экосистема местности, — говорится в обращении.

Депутат напомнил, что в северной Европе давно с помощью строительства «лосепроводов» минимизируют воздействие дорожного строительства на обитающую и исчезающую фауну.