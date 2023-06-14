На Москву надвигается 30-градусная жара. Это надолго, к чему готовиться? Но самые знойные дни еще впереди

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве ожидается жаркая погода. В середине недели температура будет постепенно повышаться, а к выходным достигнет максимума — плюс 30 градусов. NEWS.ru рассказывает, сколько будет длиться жара и как уберечь себя от теплового удара.

Какая погода ждет москвичей на этой неделе

Со среды, 14 июня, температура в столице будет на два градуса выше нормы, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это связано с тем, что сейчас в Москве антициклональная погода. При антициклоне небо ясное. Еще через восемь дней наступает зимнее солнцестояние. Энергия солнца — максимальная. Солнечные лучи максимально прогревают почву, а потом тепло переходит в воздух», — подчеркнул он.

Сегодня температура в Москве составляет 24–26 градусов тепла, уточняет Вильфанд.

«С четверга поднимется до 26–28. В пятницу будет такая же температура, как и в четверг. В субботу — 29–30 градусов», — отметил он.

Метеоролог добавил, что постоянный нагрев воздуха влияет и на ночные температуры. По его словам, ночью температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов. А в ночь с четверга на пятницу — от 13 до 15 градусов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Жаркая погода в Москве

Какие самые жаркие дни на этой неделе в Москве

Глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что четверг и пятница на этой неделе станут самыми жаркими днями.

«Температура составит примерно 28–29 градусов тепла. Однако рекордов ждать не придется, они относительно выше. Также это не будут самые теплые дни лета, москвичи могут ожидать и более высокой температуры. В выходные и на следующей неделе жара уже отступит, но немного», — такой прогноз дал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Шувалов посоветовал на этой неделе быть осторожнее в лесу: не разбрасывать горящие предметы и не забывать тушить костры, чтобы избежать возникновения пожаров.

Как защититься от солнечного удара

Заместитель главного врача Забайкальского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Есина рассказала, как защититься от солнечного удара. По ее словам, в жаркие часы — с 11 до 17 часов — надо стараться проводить меньше времени на улице.

Есина советует меньше заниматься спортом, чтобы не перегреться, а также пить 2–2,5 литра жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

«Если произошел солнечный удар, пострадавшего нужно отвести в прохладное место или в тень, положить и повернуть голову набок, а лоб накрыть смоченной в тёплой воде тканью», — советует эксперт.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как охладиться в жаркую погоду

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал NEWS.ru, как спастись от жары при отсутствии кондиционера. По его словам, не нужно держать окна открытыми настежь, так комната перегреется.

«Излишек этой дневной температуры раскалит вашу комнату, находиться там будет невозможно. Если дома нет кондиционера, охлаждаться придется самостоятельно. Для этого можно, например, поставить в комнате таз и бросить в него простыню. Такой способ поможет охладить и увлажнить помещение», — поделился спасатель.

Какая температура ожидает москвичей после жаркой недели

Несмотря на кратковременную жару, жителям столицы не стоит рассчитывать на теплое лето, заявляет Роман Вильфанд. По его словам, заморозков или холодной температуры уже не будет. Однако с понедельника, 19 июня, станет прохладнее.

«От 20 до 25 градусов тепла на следующей неделе. Температура вернется к своей норме», — заключил синоптик.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Жаркая погода в Москве

Какая погода в других регионах России

Ранее сообщалось, что в ближайшие ночи 11 регионов России ожидают заморозки.

«13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35–40 градусов: Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до минус 2 градусов. Это мощное вторжение холода», — заявил Роман Вильфанд.

Челябинская, Свердловская, Курганская и Иркутская области тоже столкнутся с похолоданием — температура опустится до минус двух.

«На Юге Тюменской области температура будет до минус 5 градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до минус 3 градусов», — добавил синоптик.

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