На форуме «Армия-2023» показали «убийцу» американской винтовки Barrett На форуме «Армия-2023» показали новую российскую снайперскую винтовку «Астарта»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) впервые продемонстрировал на форуме «Армии-2023» новую снайперскую винтовку «Астарта», которая по свои характеристикам является «убийцей» американской снайперской винтовки Barrett, сообщает РИА Новости. В компании отметили, что разработка обладает аналогичными надежностью и точностью и при этом существенно дешевле в производстве.

Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра «Астарта». По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать «убийцей» известной американской винтовки в этом классе Barrett M82, — цитирует агентство представителя холдинга.

Антиматериальными подобные винтовки называют на Западе, поскольку с их помощью может уничтожаться не только живая сила противника, но и материальные средства, например, бронемашины. По словам главы холдинга Виталия Булгакова, серийное производство «Астарты» может начаться через четыре месяца, передает ТАСС. Он также добавил, что оружие еще может быть модернизировано.

Ранее представители Института прикладной физики презентовали в рамках форума «Армия-2023» свою новейшую разработку — неуправляемую авиационную кассетную ракету С-8КЛ. Боеприпас с боевой частью из 24 осколочных элементов уже прошел предварительные испытания.