На Дальнем Востоке намерены создать первый город-миллионник

На Дальнем Востоке может быть создан первый город-миллионник. Такие планы в интервью РБК озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.

По словам министра, создание города-миллионника возможно при слиянии Владивостока ( с населением около 600 тысяч человек) с Артёмом (более 100 тысяч человек). Также предполагается привлечь в данную агломерацию порядка 300 тысяч человек. Планируется назвать новый город Спутником.

Это слово, известное во всём мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть выражение Sputnik moment, это именно то, что нам сейчас нужно, — рассказал Чекунов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Сибирь нуждается в отраслевых экономических центрах. В регионе необходимо построить пять-шесть крупных городов с населением до 500 тыс. человек.