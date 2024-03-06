МВД объявило в розыск журналиста, который мечтал подорвать Крымский мост МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский журналист издания Washington Examiner Том Роган объявлен в розыск, следует из базы данных МВД. Мужчину разыскивают по статье Уголовного Кодекса, однако по какой именно не уточняется.

Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК, — указано в базе МВД.

Весной 2018 года Роган опубликовал статью, в которой заявил, что «Украина должна взорвать Крымский мост». Журналист говорил, что считает объект инфраструктуры оскорбительным для украинцев и призывал их нанести по мосту удар с воздуха.

Материал Рогана вызвал широкий резонанс в дипломатических и политических кругах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статью «безумием» и «уродливым проявлением» некачественной журналистики.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Розыск был инициирован по уголовной статье, однако какой именно, не сообщается. Кроме того, в базу розыска внесены экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и члены сейма Латвии.

Также в розыск по уголовной статье объявили националиста Александра Поткина (Белова). До этого его осудили за легализацию похищенных средств и призывы к экстремизму. О какой именно статье УК РФ идет речь, не уточняется.