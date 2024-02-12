Националиста Александра Поткина (Белова) объявили в розыск по уголовной статье, ранее его осудили за легализацию похищенных средств и призывы к экстремизму, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные МВД. О какой именно статье УК РФ идет речь, не уточняется.
Поткин Александр Анатольевич 1976 года рождения разыскивается по статье УК, — говорится в картотеке базы данных.
Поткин был судим за легализацию похищенных средств и призывы к экстремизму, но позднее в части отмывания денег приговор был отменен.
Ранее Лефортовский суд Москвы заочно избрал в отношении бизнесмена Александра Конаныхина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или депортации на территорию РФ. Он является фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму. Россиянин скрывается от следствия за границей, поэтому был объявлен в международный розыск.
Также Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет.