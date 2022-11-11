Москвичам пообещали последние теплые выходные в ноябре Метеоролог Шувалов заявил, что в субботу температура прогреется до 12 градусов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Установившаяся в Москве погода соответствует норме для первой половины октября и в субботу, 12 ноября, эта тенденция продолжится, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По словам синоптика, в субботу температура воздуха прогреется до 10-12 градусов, но при этом будет ощущаться приближение холодного атмосферного фронта, порывы ветра достигнут 12-15 м/с. В воскресенье, 13 ноября, погода существенно изменится, и в столичный регион придет похолодание.

Пройдет холодный фронт, ветер сменится на северо-западный, его порывы достигнут 15-18 м/с и в течение дня начнется понижение температуры. Утро будет теплым — 8-10 градусов, а ночью — 0 — +2. Возможен небольшой снег. Понижение температуры под аккомпанемент хорошего северо-западного ветра, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что синоптики изменили прогноз погоды на декабрь. По его словам, зима в центральных регионах России наступит строго по календарю. Температура в декабре будет близка к нормальным значениям для этого месяца, однако следующие зимние месяцы, по прогнозу синоптика, будут теплее нормы.