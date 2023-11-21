Морпеха ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел в Мариуполе Морпеха ВСУ Свинарчука осудили пожизненно за приказ убить 37 жителей Мариуполя

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Александр Свинарчук

Военнослужащий отряда морской пехоты армии Украины Александр Свинарчук был приговорен к пожизненному лишению свободы за приказ расстрелять 37 жителей Мариуполя, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Донецкой Народной Республики. Верховный суд ДНР определил, что 28-летний украинский военный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — сообщили в прокуратуре.

В ходе следствия было установлено, что в период с февраля по апрель 2022 года Свинарчук отдавал приказы о расстреле мирных жителей Мариуполя. Их выполняли его подчиненные Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран. Отмечается, что 21 человек был убит, еще 16 мариупольцев скрылись от обстрелов в безопасном месте. Свинарчук был признан виновным в убийстве, покушении на убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор 52-летнему бойцу батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергею Рогозному. Мужчину обвиняли в убийстве жителя Мариуполя. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.