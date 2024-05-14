Могилу Пригожина залили бетоном: поставят ли ему памятник, фото с кладбища

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге бетоном залили могилу бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе летом 2023 года. Поставят ли его памятник, есть ли фото с кладбища, что об этом известно?

Что происходит на могиле Пригожина 14 мая

На Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга могилу бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», залили слоем бетона, сообщает «Фонтанка». Издание полагает, что место захоронения погибшего бизнесмена готовят к установке памятника или монумента.

«Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или даже монумент: уж слишком велика площадь заливки. Каким он будет, пока загадка для широкой общественности. Вероятная дата открытия — 1 июня. В этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года», – говорится в публикации «Фонтанки».

Какие еще мемориалы посвящены Пригожину

Месяц назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину.

Скульптор изобразил в полный рост Пригожина, который держит в руке рацию. Позади него стоит Уткин с автоматом. На постаменте высечены слова «Первому» и «Девятому» — позывные Пригожина и Уткина. Ниже указаны номера их жетонов — М-3308 и М-0209.

Часовня, где установили монумент, располагается в лесной местности у въезда в город, она открылась в 2018 году. Также на территории находятся мемориальный комплекс и кладбище погибших сотрудников «Вагнера».

30 сентября 2023 года на месте крушения самолета, на борту которого находились Пригожин и Уткин, появился памятник. На каменном обелиске изображена эмблема со звездой и мечами, рядом установлен флаг с эмблемой ЧВК. Об инициаторах установки памятника не сообщается.

18 января 2024 года стало известно, что в Тверской области на месте крушения самолета были обнаружены свежие следы горения. Однако что именно горело у мемориала, неизвестно.

31 декабря в Санкт-Петербурге на фасаде здания, где располагался офис Пригожина, появилась мемориальная доска в память о нем. Табличку установили на стене дома Г.К. Кейзерлинга (М.С. Дружининой) на набережной Лейтенанта Шмидта, 7. Пригожин работал в этом здании в 2003–2023 годах.

Объект появился на стене здания, несмотря на отказ Смольного. Как писала «Фонтанка», с инициативой к городскому комитету обратилась близкая к ЧВК организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Комитет не вынес вопрос на рассмотрение, сославшись на то, что здание — объект культурного наследия и разрешение должен давать комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Информации о том, что установку доски в итоге согласовали, не было.

Как отмечает «РБК Санкт-Петербург», здание на набережной Лейтенанта Шмидта, 7, находится в собственности ООО «Бар Сервис», эта организация также выступала инициатором размещения памятного знака.

Кроме того, в Москве на улице Варварка близ Кремля в день крушения самолета бизнесмена жители и гости столицы организовали стихийный мемориал, который активисты поддерживают до сих пор. Сейчас мемориал посвящен не только Пригожину и Уткину. Кроме флагов ЧВК «Вагнер», там висят флаги России, ДНР, стяг Спаса Нерукотворного и батальона «Эспаньола».

Как погиб Пригожин

Пригожин и Уткин находились в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В самолете находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли.

Также в списке пассажиров числились замглавы предпринимателя Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

27 августа в СК РФ сообщили, что личности всех погибших при авиакатастрофе установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

По данным следствия, в ходе полета на борту взорвались гранаты.

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