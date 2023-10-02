Мизулина: урок «Важные дела» предложили далекие от реальности депутаты

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Предложением о введении дополнительного урока «Важные дела» депутаты показали, насколько они далеки от реальности, написала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, школьники и так еле выдерживают нагрузку, поэтому парламентариям стоит не вводить новые дисциплины, а разобраться с существующими проблемами.

Депутаты показывают, как они далеки от реальности. Они вообще в курсе, что школьники и так еле выдерживают нагрузку? Может быть, стоит заняться серьезными вопросами — разобраться с состоянием школ или хотя бы туалетов в школах, питанием, нехваткой учебников или количеством уроков в школах? Зачем еще один урок? — написала Мизулина.

Все, чем депутаты предлагают заниматься на «Важных делах», можно делать на ОБЖ или технологии, добавила она. По словам Мизулиной, в некоторых школах дети уже давно мастерят маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь.

Добавить урок «Важные дела» ранее предложил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, на этой дисциплине учащиеся школ могут делать окопные свечи, маскировочные сети и другие полезные вещи для участников спецоперации на Украине.